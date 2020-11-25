Молочную ферму в Мурманской области наказали за сброс навоза в реку Лавна

Как сообщили в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора юридическое лицо за нарушения правил охраны водных объектов привлечено к административной ответственности ст. 8.13 КоАП РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим жарким летом многие жители Мурманской области отдыхали на водопаде Лавна, что находится рядом с Мурманском. К сожалению, от такого наплыва людей природной достопримечательности досталось: на берегах одноименной реки появилось больше мусора, а жительница города Елизавета Титова во время прогулки обратила внимание, что вода дурно пахнет.

Выяснилось, что кто-то сбрасывает в Лавну навоз. Подозрение пало на молочную ферму поблизости, и оно стало верным.

- Было проведено административное расследование в отношении ООО «Молочная ферма «Полярная Звезда» по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления. Первомайским районным судом предприятие привлечено к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Отметим, что юридическим лицом были приняты меры по очистке участка береговой линии от навоза крупного рогатого скота, а не всего земельного участка, использованного фермой. Поэтому материалы административного расследования направлены в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщили в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора юридическое лицо за нарушения правил охраны водных объектов привлечено к административной ответственности ст. 8.13 КоАП РФ. Также фермой займется Управление Россельхознадзора по Мурманской области, которое проверит обращение по вопросу размещения отходов жизнедеятельности животных на данном участке.

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