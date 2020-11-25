В Мурманской области старшего сержанта осудили за избиение подчиненного

Во время следствия старший сержант раскаялся в содеянном. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманской области старшего сержанта осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 34667 возбудили летом 2020 года. Поводом для этого стали события вечера 4 июля. Старший сержант прибыл по месту жительства подчиненного ему военнослужащего. Ему предстояло выяснить причины по которым последний отсутствовал на службе.

– Находясь в квартире подчиненного, обвиняемый, проявляя недовольство недисциплинированностью этого военнослужащего, из ложно понятых интересов службы нанес последнему не менее четырех ударов руками и одного удара ногой по голове, причинив потерпевшему закрытый перелом нижней челюсти, расценивающийся как средней тяжести вред здоровью, – сообщили в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

Во время следствия старший сержант раскаялся в содеянном. Учитывая этот факт, а также, что у него на иждивении находится маленький ребенок, а также добровольного возмещения причиненного потерпевшему морального вреда и стоимости лечения последнего, Мурманский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 80 тысяч рублей.

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