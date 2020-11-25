Завершены поиски 36-летнего жителя Мурманска, который уехал на сером Nissan и пропал

Мужчину нашли спустя неделю. Фото: "МурманСпас".

Спустя неделю в Мурманске завершились поиски пропавшего Михаила Короткова. Напомним: рано утром 18 ноября 36-летний мужчина сел в серый Nissan Terrano и уехал из дома (Героев-североморцев, 70а) в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение было не известно.

Но к счастью, северянин нашелся - целым и невредимым.

- 24 ноября Михаил сам вернулся домой, он был где-то в Мурманской области, - рассказала "КП" координатор поисково-спасательного отряда "МурманСпас" Ольга Кононенко.

К слову, недавно в Мурманске искали молодого человека, который тоже уехал из дома на своей машине. Спустя несколько дней Александра Патракова обнаружили спящим в автомобиле в Верхнетуломском.

Напомним: стала известна причина смерти мужчины, который пропал по дороге из Мурманска в Белоруссию. Тело Сергея Буткевича нашли спустя несколько дней после того, как он отправился в путь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Умбе больше месяца ищут 42-летнего мужчину с зелеными глазами. Евгений Никитин пропал 12 октября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru