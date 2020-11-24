Погода в Мурманске и области на 25 ноября 2020 года: минусовая температура, снег и туман

Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов, ночью при прояснениях от -12 до -17. Фото: Олег ФИЛОНОК

Несмотря на непостоянство погоды, Заполярье все же уже вполне зимний пейзаж и с каждым днем становится все холоднее.

25 ноября в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами пойдет снег. Кроме этого возможны туман и изморось. Ветер слабый переменный. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов, ночью при прояснениях от -12 до -17. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям надо быть очень осторожными.

- 25 ноября циклон заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -3-8 градусов, ночью при прояснениях до -9-14. На следующий день ожидается смещение очередного циклона на север Карелии: с прохождением атмосферных фронтов увеличится интенсивность осадков, температура воздуха днем повысится до -5-0 градусов, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.

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