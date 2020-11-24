Серьезное ДТП под Мурманском: микроавтобус при обгоне врезался в фуру, пострадал один человек

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Под Мурманском произошла серьезная авария с пострадавшим, причиной которой стал неудачный обгон.

- По предварительной информации, 24 ноября в районе 1394 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель микроавтобуса Ford, двигаясь в сторону Мурманска, при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с фурой, которая двигалась во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ford был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На видео, которые выложили в соцсети очевидцы случившегося, видно, как грузовая машина съехала с дороги и опрокинулась.

Напомним: «крабовый» браконьер устроил ДТП по дороге в Мурманск, пытаясь скрыться от сотрудников ФСБ. Пограничники задержали мужчину с почти тонной морских деликатесов.

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