Женщине-водителю из Мурманска помогли выбраться из кювета северяне, которые опаздывали на самолет

Женщина поблагодарила своих спасителей. Фото: Олег ФИЛОНОК

Отзывчивых людей в Мурманской области вагон и маленькая тележка, и их добрые поступки всегда заслуживают уважения, даже если они кажутся незначительными на первый взгляд. Так, жительнице областного центра, которая на своей машине угодила в кювет, помогли неравнодушные северяне. Последние хоть и опаздывали в аэропорт, но все равно не бросили женщину в беде.

- Хочу выразить огромную благодарность и пожелать всех благ добрым людям, которые помогли вытащить мой автомобиль 23 ноября из кювета на трассе "Кола-Серебрянские ГЭС". А именно ребятам из Nissan, которые опаздывали на самолет, но до последнего помогали, а также водителю Toyota, дежурным полицейской машины, которые останавливали подходящий транспорт, чтоб дернуть мое авто и водителю огромного грузовика, который в итоге вытащил меня! Дай Вам Бог здоровья! - поблагодарила своих спасителей Ирина Ермолаева в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Напомним: в Кировске водитель помог человеку в инвалидной коляске выбраться из снежной каши. Мужчина выкатил северянина на нормальную дорогу.

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