Жительница Мурманска взяла кредит и перевела мошенникам миллион рублей

Женщине предложили взять кредит в ближайшем отделении и перевести на указанные подставным сотрудником банка счета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительницу Мурманска обманули телефонные мошенники. Звонивший злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестный оформил на ее имя кредит размером в миллион рублей.

Женщине предложили взять кредит в ближайшем отделении и перевести на указанные подставным сотрудником банка счета. В общей сумме мошенникам северянка отдала 971 тысячу рублей, после чего связь внезапно прервалась. Северянка поняла, что ее обманули и незамедлительно обратилась в полицию. Раньше она уже слышала о подобных способах мошенничества, но в момент звонка была уверена, что общается с настоящим работником банка.

- По факту мошенничества следователем отдела полиции УМВД по городу Мурманску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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