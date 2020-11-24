В Мурманской области будут снимать сериал про реально существующего маньяка

Особенность этого сериала в том, что в основу сюжета легла реальная история, случившаяся не так давно. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Если не помешает пандемия, то в следующем году в Апатитах начнутся съемки нового сериала. Режиссером выступит Валерия Гай Германика.

- Это будет первый совместный проект кинокомпании из России и американской онлайн-платформы Topic. Производством сериала займется «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского. Сейчас завершается работа над сценарием. «Мерзлая земля» на этапе питчинга попала в число 16 проектов, которые отобрали для крупного фестиваля Series Mania во французском Лилле. Там на него обратили внимание американцы, которые впоследствии договорились с продюсером о партнерстве, - сообщили в Центре кинопроизводства Мурманской области.

Особенность этого сериала в том, что в основу сюжета легла реальная история, случившаяся не так давно.

- Эта драма с элементами триллера основана на реальных событиях. За основу взяли расследование журналистки Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз», опубликованное в журнале «Холод». Там рассказывается о таксисте из Абакана Дмитрие Лебеде, который получил пожизненный срок за серию изнасилований и убийство четырех человек в 2012–2017 годах. Особенностью сериала, по словам продюсера Александра Роднянского, станет то, что зритель увидит эту историю с точки зрения жены преступника, которая до последнего не верила в виновность мужа, - уточнили в Центре.

Напомним: на днях в Кировске закончили снимать сериал "Иван".

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