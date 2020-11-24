В Поморском проливе Баренцева моря столкнулись рыболовецкий траулер и грузовое судно

В результате происшествия пострадавших не выявлено. Фото: www.marinetraffic.com

Аварии на воде не происходят с такой же частотой, как ДТП с автомобилями, однако и такое случается. Так, в Баренцевом море на днях врезались друг в друга два судна.

- По предварительным данным, 21 ноября в 08.30 в Поморском проливе произошел навал кормовой частью правого борта рыболовецкого траулера «Печора» на судно «Атлантик леди» при швартовке для перегрузки рыбопродукции. В результате происшествия пострадавших не выявлено, мореходные качества судов не утрачены, загрязнение окружающей среды отсутствует, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

К слову, «Атлантик леди» приписано к порту в Санкт-Петербурге, а траулер «Печора» базируется в Мурманске.

На данный момент мурманская транспортная прокуратура проводит проверку, и при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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