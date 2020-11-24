215 миллионов рублей потратят на переоборудование школы в Мурманске

Что важно, во всех классах будет естественное освещение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

215 миллионов рублей потратят на то, чтобы переоборудовать одну из общеобразовательных школ Мурманска в художественную. Масштабный ремонт запланирован в школе №12 на улице Полярной Дивизии. После ремонта в четырехэтажном здании 1937 года постройки оборудуют кабинеты акварельной живописи, компьютерной графики, скульптуры, прикладного искусства, графические классы и многое другое.

В планах в подвале школы обустроить электрощитовую и теплоцентр, а также выделить подсобные помещения.

Первый этаж отдадут под вестибюль и гардеробы, а также конференц-зал и выставочный зал. Кроме того здесь разместятся кабинеты скульптуры и художественной керамики с кладовыми и помещением для обжига; кабинет акварельной живописи.

На втором этаже запланировали открыть пять кабинетов для занятий акварелью, подсобки для хранения материалов. Здесь разместятся учительская, кабинеты директора, замдиректора и секретаря. Еще шесть кабинетов для акварельной живописи и рисунка оборудуют на третьем этаже. Там же будет располагаться архив и кабинет истории искусств.

Четвертый этаж займут три кабинета акварельной живописи и рисунка, графический класс и кабинет компьютерной графики. Еще один кабинет выделят для занятия прикладным искусством и одну комнату передадут под натюрмортный фонд.

Что важно, во всех классах будет естественное освещение. А для того, чтобы в художественной школе могли учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, создадут необходимые условия, например, лифт. Сдать объект строителям необходимо к 10 января 2022 года.

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