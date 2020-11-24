"Пытаются убедить, что он глухой": в Апатитах врач опоздал на операцию к ребенку из-за вредного соседа

Сосед заблокировал машину врача так, что ему пришлось долго пытаться выехать. Фото: vk.com/pdsh51

Врач-травматолог Апатитско-Кировской ЦГБ Павел Загнибеда рассказал о том, как его работе мешает принципиальный сосед. Мужчина постоянно ставит свою машину у дома так, что перекрывает выезд Павлу.

- Утром собирался на работу, позвонили, сказали, как приеду сразу в операционную по поводу травмы у ребенка. Выхожу, а сосед по парковке подпер мою машину. Пришлось долгими мучениями по миллиметрам выезжать с парковочного места, маневрируя между машинами. Опоздал на 20 минут на операцию к ребенку, - рассказал Павел Загнибеда.

Это уже второй конфликт мужчины с вредным соседом. Если в этот раз он не стал жаловаться на горе-водителя, то в первый раз - два месяца назад - обратился в полицию.

- Тоже вызов на экстренную операцию в Кировск. Тогда я обратился в полицию, его предупредили, что так ставить свою и блокировать чужие машины нельзя. Я не стал давить на то, чтобы его привлекли к административной ответственности, думал, что вразумили. Про специфику своей профессии, я ему тоже объяснил, что в любой момент могут вызвать, - продолжает врач.

Как он рассказал "КП", соседу уже за 60 лет. Казалось бы, еще из того поколения, когда людей в белых халатах особенно уважали. Да только этот водитель из другого теста. С Павлом он общается пренебрежительно, а еще его защищают родственники. Они же пытаются доказать, что мужчина, якобы, он глухой, а, значит, ему можно многое простить. Но как говорит наш собеседник, с соседом он общался спокойно и проблем со слухом не наблюдал.

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