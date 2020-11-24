"Крабовый" браконьер устроил ДТП по дороге в Мурманск, пытаясь скрыться от сотрудников ФСБ

Браконьерам теперь грозят серьезные штрафы и лишение свободы. Фото: пресс-служба ПУ ЗАР ФСБ России.

Попытка сбежать от правосудия для браконьеров из Мурманской области обернулась серьезными проблемами.

24 ноября на участке автодороги "Кола – Серебрянские ГЭС" задержали мужчину, причастного к незаконной добыче камчатского краба. Тот, пытаясь избежать ответственности и скрыться от пограничников, преднамеренно совершил ДТП, чем создал угрозу для жизни сотрудников ФСБ. Однако его план пошел коту под хвост - автомобиль нарушителя, UAZ Patriot, перевернулся, и ему не удалось улизнуть.

- В машине у браконьера нашли 23 полипропиленовых мешка с конечностями краба весом больше 800 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России, составил 5,6 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

К слову, днем ранее в Мурманске пограничники задержали его сообщника, когда тот пытался вывезти из города ценные деликатесы. У него был изъят автомобиль и 71 экземпляр камчатского краба камчатского общим весом 319 килограммов. Предварительный ущерб - чуть больше миллиона рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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