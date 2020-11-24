Глава Оленегорска похвалил волонтеров, которые выгуливают собак пациентов с коронавирусом

Глава Оленегорска похвалил добровольцев. Фото: vk.com/glavaolenegorsk

В период пандемии коронавируса главными помощниками для общества становятся волонтеры. Добровольцы сейчас вовсю помогают медикам, а также пожилым людям старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. Кроме того они выручают северян, подхвативших коронавирус, когда те не могут выйти на прогулку со своим питомцем. Таких волонтеров особенно отметил глава Оленегорска Олег Самарский.

- Благодарю волонтеров Наталью Коростелеву и ее дочь Екатерину, откликнувшихся на просьбу выгулять собак, владельцы которых сейчас находятся на домашнем лечении из-за заболевания ковидом, - похвалил местных жительниц Олег Самарский.

Глава муниципалитета приглашает всех желающих присоединиться к добрым делам и помощи людям в трудный период пандемии, став добровольцем - участником оленегорского движения волонтеров.

Добровольцем, который будет помогать больным COVID-19 на амбулаторном лечении, может стать горожанин, переболевший коронавирусом не более чем месяц назад.

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