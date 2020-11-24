Глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин: «КТ показало поражение легких на 70 и 75%»

Впереди у Ярослава Шалагина еще долгое лечение. Фото: Личный архив.

Кто-то никому не рассказывает о том, что заразился коронавирусом, и переживает это самостоятельно. Но многие северяне описывают историю своей болезни, чтобы еще раз убедить земляков не пренебрегать правилами безопасности, носить маски, перчатки и тщательно мыть руки.

Глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин тоже не стал молчать. Сейчас он борется с коронавирусом.

- Вечером 7 ноября я почувствовал, что заболел, и уже 10 ноября пропали вкус, обоняние и поднялась температура выше 38. 11 ноября взяли мазок, который подтвердил наличие новой коронавирусной инфекции. 12 ноября КТ показала вирусную двухстороннюю пневмонию (на шестой день одно легкое было повреждено на 30%, второе - на 15%). 13 ноября с температурой 40,2 меня госпитализировали в Мурманск. Врачам неимоверными усилиями удалось стабилизировать температуру. С 18 ноября температура больше не поднималась, но появились проблемы с дыханием и сатурацией. 20 ноября (14-й день болезни) повторная КТ показала поражение легких на 70 и 75% соответственно, - сообщил Ярослав Шалагин.

Впереди у него еще долгое лечение.

- Друзья, болезнь очень коварная переносится очень тяжело, после болезни требуется серьезное восстановление, берегите себя, пользуйтесь масками не для «галочки», а реально для защиты, используйте дезинфекторы. Персонал медучреждения работает на пределе своих возможностей, постоянно поступают пациенты разной степени тяжести, много пожилых им приходится хуже всего. Не болейте, пожалуйста, - продолжает глава администрации.

Напомним: коронавирусом сейчас болеет депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Лященко.

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