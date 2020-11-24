Жители Мурманской области смогут увидеть в работе самый большой в Заполярье маятник Фуко

Маятник используют для того чтобы наглядно показать суточное вращение земли. Фото: Скриншот видео.

Увидеть в работе самый большой в Заполярье маятник Фуко мурманчане смогут в режиме реального времени. Эксперимент намерены провести сотрудники Мурманской областной научной библиотеки 24 ноября. Начало его запланировано на полдень и будет транслироваться в Интернете.

Библиотекари намерены продемонстрировать маятник, а после рассказать зрителям простым языком принцип его работы и проиллюстрировать аксиому о том, что Земля действительно вращается вокруг своей оси.

Отметим, что маятник используют для того чтобы наглядно показать суточное вращение земли. Кроме того зрителей ждет рассказ о фактах из жизни изобретателя маятника французского физика Жана Бернара Леона Фуко. Он в 1850 году поставил опыт определения скорости света в воздухе и воде с помощью быстро вращающегося зеркальца. Кроме того он экспериментировал в области оптики.

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