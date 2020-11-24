Из-за найденной во время ремонта гранаты в Североморске эвакуировали жильцов дома

Правоохранителям предстоит выяснить, как боеприпас и порошок попали в дом. Фото: www.hibiny.com.

Боевую гранату и порошок неизвестного происхождения обнаружили во время ремонта в квартире одного из домов Североморска. О находке жители флотской столицы сообщили в правоохранительные органы. На место был направлен наряд полиции и сотрудники Росгрвардии.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН, осмотрев находку тут же идентифицировали ее. При ремонте была найдена ручная боевая граната РГД-5 со взрывателем, а также был обнаружен пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. Полицейские эвакуировали жильцов дома и оцепили территорию. Тем временем сотрудники Росгвардии поместили найденные предметы в специальный бокс и вынесли из дома.

Впоследствии они были переданы следственно-оперативной группе. Порошок направят на экспертизу, чтобы идентифицировать его. Правоохранителям же предстоит выяснить, как боеприпас и порошок попал в дом.

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