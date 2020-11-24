С остановки «Абрам-Мыс» в Мурманске пустят дополнительные автобусы

Отметим, что с 21 ноября автобусы и троллейбусы Мурманска поменяли расписание. Фото: Иван МАКЕЕВ

Два дополнительных рейса на автобусном маршруте №24 решено ввести в Мурманске. Они будут начинать движение от остановки «Абрам-Мыс». Отправляться в рейс дополнительные автобусы будут в 11 часов и 16 часов 5 минут. Об этом сообщили в «Электротранспорт».

В учреждении отмечают, что изменения вводятся в тестовом режиме. Полностью ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте предприятия.

- Уважаемые мурманчане! Вы часто обращались ко мне с вопросом, будет ли чаще ходить автобусный маршрут №24 Мурманск-Абрам-мыс. С 1 декабря по вашей просьбе в тестовом режиме мы вводим два дополнительных рейса с Абрам-Мыса. Дальше посмотрим, какой будет от вас отклик и, по мере необходимости, скорректируем расписание, - прокомментировал решение глава администрации Евгений Никора.

Отметим, что с 21 ноября автобусы и троллейбусы Мурманска поменяли расписание. А с 1 декабря за зимнее расписание переходят автобусные маршруты №1 и №18.

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