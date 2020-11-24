Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 ноября 2020 года составило 445 человек

Коронавирус унес еще 8 жизней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает набирать обороты, уверенно шагая по кольскому краю, и забирая все больше жизней. Согласно последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 8 летальных исходов от ковида. Всего - 445 погибших.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 25745 жителей Заполярья. 285 новых случаев было выявлено за последние 24 часа, что является абсолютным рекордом. Больше всего заболевших приходится на Мурманск, на втором месте Североморск, а замыкает печальную тройку Белокаменка. Среди госпитализированных 80-83% переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 17% - тяжелые больные.

К счастью, много и тех, кто справился с опасной инфекцией - выздоровели 21742 северянина или 85%, из них 219 победили ковид за минувшие сутки.

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