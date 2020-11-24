В Мурманской области полиция выявила 118 нарушений в сфере миграции

Второй этап профилактического мероприятия запланировано провести с 30 ноября по 4 декабря 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области с 9 по 13 ноября прошел первый этап профилактического мероприятия «Иностранец» для выявления преступлений и нарушений в сфере миграции.

Полицейские провели проверку за соблюдением миграционного законодательства относительно мест проживания и работы иностранцев, а также лиц без гражданства.

- За 5 дней проведения мероприятий сотрудниками УМВД выявлено и задокументировано 118 административных правонарушений в сфере миграции, возбуждено 6 уголовных дел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Одно из уголовных дел заведено на мурманчанку 47 лет, которая фиктивно поставила на миграционный учет иностранку по месту пребывания без предоставления жилплощади. Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.

Другим нарушителем стал тридцатилетний гражданин другой страны, который предъявил в отделении полиции по Ковдорскому району фальшивый документ о прибытии на временное место жительства. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Второй этап профилактического мероприятия запланировано провести с 30 ноября по 4 декабря 2020 года.

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