В Мурманской области сохраняется низкий уровень рождаемости

В Мурманской области чаще всего рождают первого ребенка в 29 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь прошедшего Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, сотрудники Мурманскстата опубликовали данные об уровне рождаемости в Заполярье за текущий год.

С января по сентябрь 2020 года в Мурманской области родились 4847 детей. Этот показатель примерно соответствует данным прошлого года за этот же период, которые еще тогда были не самыми утешительными.

- Уровень рождаемости в регионе в 2019 году составил 9 родившихся на 1000 человек населения, в целом по России - 10,1, - сообщает Мурманскстат.

В среднем матерями становятся женщины 29 лет, что не особо отличается от общероссийского показателя - 28,7 лет.

В 2019-м в области родились 6673 ребенка. Первыми в семье появились на свет 2546 детей, вторыми - 2596, третьими и последующими – 1526 малышей.

Двойняшки порадовали 98 северянок, а тройняшки осчастливили одну жительницу региона.

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