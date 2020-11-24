Погода в Мурманске и области на 24 ноября 2020 года: снег и гололедица

Жители Мурманской области могут лепить снеговиков - снег будет! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последнюю неделю погода Заполярья начала чаще радовать северян снегом. Что же ожидает жителей региона в начале рабочей недели?

24 ноября в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами ожидается снег. Ветер северный умеренный. Днем температура воздуха от +2 до -3 градусов, ночью при прояснениях до -8. На дорогах гололедица.

- 24 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии. По Мурманской области пройдет снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -3 до +2 градусов. 25 ноября циклон заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -3-8 градусов, а ночью при прояснениях до - 9-14. 26 ноября ожидается смещение очередного циклона на север Карелии: с прохождением атмосферных фронтов увеличится интенсивность осадков, температура воздуха днем повысится до -5-0 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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