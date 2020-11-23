Балкер "Заполярье", который два года не мог вернуться в Мурманск, продали с аукциона в Испании

Моряки скоро вернутся на Родину. Фото: www.korabel.ru

Многострадальное судно "Заполярье" больше не вернется в мурманский порт - из-за долгов Мурманского морского пароходства балкер ушел с молотка в Испании. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

- 16 ноября теплоход был продан с аукциона, а моряки в течение месяца будут возвращены в Россию за счет средств компании, - уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Заполярье" оценили в 3,5 миллиона евро.

Напомним: с 2018 года судно стояло в порту Сеута, а на возвращение в Мурманск у моряков попросту не было денег. Через время на борту почти закончились запасы питьевой воды, еды и топлива. В мае прошлого года удалось вернуть на Родину шесть членов экипажа, еще девять пока находятся в Испании. После вмешательства российского МИДа Мурманское морское пароходство перечислило оставшимся морякам средства на проживание в хостеле. Вскоре и они смогут наконец-то вернуться домой.

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