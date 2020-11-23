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Дом. Семья

Коту из Луостари, которого вывезли за город и бросили прежние хозяева, ищут временный дом

Мурлыка сам вернулся обратно, пройдя семь километров, но на двери уже висел замок
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Тимон может не пережить зиму на улице. Фото: "Вторая жизнь" - помощь домашним животным

Тимон может не пережить зиму на улице. Фото: "Вторая жизнь" - помощь домашним животным

Кот Тимон из Луостари, которого бросили на произвол судьбы прежние хозяева, нуждается в капле тепла и добрых руках. Печальную историю черного пушистика, который попытался вернуться домой, рассказали в приюте для животных "Вторая жизнь".

- Кот еще весной был вывезен за город и брошен своими недохозяевами. Мурлыка сам вернулся обратно домой, пройдя семь километров, но там уже висел замок - люди с «чистой совестью» переехали в другой город. Кот так до сих пор и скитается по станции, местные его подкармливают, но все понимают, что зиму он может не пережить, - поделились в группе приюта.

Сейчас четвероногому скитальцу очень нужен временный дом. Его готовы привезти в Мурманск, если найдутся для него добрые хозяева. На передержке будет всем необходимым обеспечен.

Если кто-то хочет взять Тимона к себе, можно обратиться по телефону: 8 960 025 24 76 (Ирина).

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