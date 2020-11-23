Коту из Луостари, которого вывезли за город и бросили прежние хозяева, ищут временный дом

Тимон может не пережить зиму на улице. Фото: "Вторая жизнь" - помощь домашним животным

Кот Тимон из Луостари, которого бросили на произвол судьбы прежние хозяева, нуждается в капле тепла и добрых руках. Печальную историю черного пушистика, который попытался вернуться домой, рассказали в приюте для животных "Вторая жизнь".

- Кот еще весной был вывезен за город и брошен своими недохозяевами. Мурлыка сам вернулся обратно домой, пройдя семь километров, но там уже висел замок - люди с «чистой совестью» переехали в другой город. Кот так до сих пор и скитается по станции, местные его подкармливают, но все понимают, что зиму он может не пережить, - поделились в группе приюта.

Сейчас четвероногому скитальцу очень нужен временный дом. Его готовы привезти в Мурманск, если найдутся для него добрые хозяева. На передержке будет всем необходимым обеспечен.

Если кто-то хочет взять Тимона к себе, можно обратиться по телефону: 8 960 025 24 76 (Ирина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео, как бывший хозяин истощенного добермана бросает пса у здания суда в Мурманске. Собаку привязали к дереву и оставили погибать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru