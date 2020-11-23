В Апатитах запечатлели одинокого романтика на крыше

Интересно, кому же творец оставил такое послание? Фото: vk.com/hc_apatity

Романтичных поступков, которые совершаются в Мурманской области, всегда хватало. Северяне уже делали предложение руки и сердца на глубине 4 метра, на берегу моря в Териберке и на автокране к окну возлюбленной поднимались.

А на днях в Апатитах обнаружили одинокого романтика, который стоял на запорошенной снегом крыше. Молодой человек старательно вытоптал там большое сердце. А вот кому любовное послание предназначалось - не известно. Фотографию анонимного творца опубликовали в паблике "Черный/Белый список Апатиты".

Северяне, оценившие такое проявление любви, стали гадать, для чего рисунок был сделан. Одни считают, что это милый жест для второй половинки, другие думают, что все сделано для красивого зимнего снимка в Instagram. Интересно, на чьей стороне правда?

Напомним: молодожены из Мурманской области отметили свадьбу под водой. Погружение пары в семейную жизнь началось с дайвинга.

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