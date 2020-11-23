Для ястреба Придурка из Мурманска ищут передержку

Птице нужна помощь добрых людей. Фото: Наталья Раевская

Известная в Мурманске спасительница птиц Наталья Раевская подыскивает передержку для хищного пернатого по кличке Придурок. Своенравному ястребу-тетеревятнику нужен новый дом до весны, а затем его выпустят на волю.

- Замечательная птица, уверена - вы всегда о такой мечтали. Зол и опасен! Кидается когтями в лицо, орет как невменяемый. Ближайший месяц нужно аккуратно ловить и давать лекарства два раза в день. Питается исключительно кормовыми объектами: крысы, перепела, мыши, цыплята. Для содержания нужна оборудованная лоджия или хороший вольер. Есть люди, желающие погрузиться в мир хищных птиц? Выноске обучу, - с иронией сообщила мурманчанка на личной странице в соцсетях.

Похоже, что после ухода за таким "питомцем" любые проблемы покажутся мелочью...

Напомним: ястреба, залетевшего в жилой дом в Североморске в погоне за добычей, отпустили на волю. Птице вылечили лапы после того, как она разбила ими стекла в подъезде.

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