В Мурманске нашли кустарный цех с 650 килограммами камчатского краба

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фото: Людмила ШЕКА

Сотрудники ФСБ выявили организатора браконьерского промысла камчатского краба. В поле зрения сотрудников пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району мужчина попал во время проведения комплекс мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи морских биологических ресурсов.

Задержали его в тот момент, когда в кустарном цеху, оборудованном на одном из складов Мурманска, товар грузили в автомобиль.

– Всего у выявленного гражданина изъято 752 комплекта конечностей камчатского краба общим весом 650,9 килограмма. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет более 5 миллионов 402 тысячи рублей, – сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух бывших сотрудников полиции Мурманской области будут судить за то, что заставили мужчину придумать выловленную рыбу. Правоохранители, которые должны были искать браконьеров, сами создали одного из них (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru