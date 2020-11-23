Генконсульство Норвегии в Мурманске временно закрылось из-за коронавируса

Из-за пандемии консульство закрылось на время. Фото: unsplash.com/

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас очень напряженная, из-за чего многие организации вновь переходят на удаленный режим работы или вовсе закрываются. Так решили поступить и в дипмиссии Норвегии в Мурманске.

- Генеральное консульство временно закрыто с 23 ноября и до особого распоряжения. В случае возникновения срочных вопросов просим обращаться по телефону 400-300 (с 10.00 до 16.00) или электронной почте cg.murmansk@mfa.no, - сообщили в официальной группе представительства в соцсетях.

К слову, на путешествие в страну фьордов все равно рассчитывать не приходится, ведь границы остаются закрытыми из-за пандемии. Выдача виз туда пока что приостановлена.

Попасть в Норвегию на данный момент могут только родственники норвежцев и те, кто имеет там вид на жительство.

Напомним: в Мурманской области отдельные категории граждан смогут оформить визу в Финляндию. Северян будут принимать только по предварительной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманский траулер, на борту которого произошла вспышка коронавируса, встал на карантин в Норвегии. Диагноз COVID-19 поставили 24 морякам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru