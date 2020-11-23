Мурманская область на 11 месте в рейтинге самых высоких зарплат среди регионов России

В первой двадцатке регионов, лидирующих по доле высокооплачиваемых работников, в основном представлены удаленные регионы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мурманская область частый гость тех рейтингов, где упоминается высокий заработок. Так, Мурманск, например, в этом году попал в список регионов с самыми большими зарплатами. Там указывалось, что средний доход жителей заполярной столицы составляет 66,4 тысячи рублей. Хоть северяне зачастую не находят реального подтверждения таким суммам, статистика неумолима.

Издание "РИА Новости" на днях составило еще один рейтинг, назвав регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками. Мурманская область оказалась в нем на 11 месте.

- Доля работающих в Заполярье с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - 13%. Доля работников с зарплатой меньше 15 тысяч рублей в месяц - 0,5%, - сообщается в исследовании.

Эксперты отмечают, что в первой двадцатке регионов, лидирующих по доле высокооплачиваемых работников, в основном представлены удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва.

Первое место ушло Чукотскому автономному округу - там 40,5% работающего населения получает больше ста тысяч рублей. А на последнем, 85-ом месте, оказалась Республика Мордовия, где всего лишь 1% может похвастаться таким заработком.

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