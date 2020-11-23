Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 13 тысяч человек

Коронавирус разгулялся в областном центре. Фото: правительство МО

10 дней понадобилось Мурманску, чтобы преодолеть новую планку и набрать очередную тысячу зараженных коронавирусом. Теперь в городе насчитывается более 13 тысяч заболевших. Если быть точным - 13075 (+111 за сутки). Напомним: 12 тысяч было зафиксировано 13 ноября.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Заполярье подхватили 25460 человек. За минувшие сутки новые случаи выявили в Североморске (+31, всего 2605), Мончегорске (+31, всего 1581), Печенгском районе (+16, всего 918), Кольском районе (+12, всего 858), Оленегорске (+42, всего 1087), Апатитах (+6, всего 838), Кандалакшском районе (+19, всего 946), Ловозерском районе (+6, всего 212) и Терском районе (+4, всего 59).

Ковид смогли победить 21523 пациента (+192 за сутки). Количество летальных исходов - 437.

Напомним: на прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично проверил соблюдение масочного режима в торговых центрах.

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