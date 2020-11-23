Попавшие в трудную ситуацию семьи в Мурманской области смогут получать 17-18 тысяч рублей в месяц по социальному контракту

Семьи с несовершеннолетними детьми смогут получать в среднем 17-18 тысяч рублей, чтобы выйти из тяжелой жизненной ситуации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области в 2013 года действует такой вид адресной социальной помощи, как социальный контракт. Первоначально заключать его могли семьи, в составе которых есть неработающие трудоспособные граждане. Однако в этом году региональное законодательство было изменено таким образом, что контракт может заключаться не с конкретным человеком, как ранее а с семьей в целом.

В среднем в год такую помощью получают 200-250 человек, что составляет примерно 2% от всех северян, которые обращаются за поддержкой государства. Из бюджета выделяется 166 миллионов человек.

- Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах. Со следующего года впервые мы получим большой объем помощи из федерального бюджета - 131 миллион рублей. Из областного бюджета на социальный контракт будет получено 53,5 миллионов рублей, - сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. - На сегодняшний день заключены 193 социальных контрактов, из них 89- семьями с детьми. За счет социального пособия увеличивается доход семей с несовершеннолетними детьми, деньги можно направлять на оплату образовательных курсов, творческие кружки, спортивные секции, приобретение одежды и спортивного инвентаря.

Главное условия - семья должна будет отчитываться, на что тратит деньги и насколько целесообразно. Следить за этим будут специалисты центров социальной поддержки.

- Увеличится средний размер помощи: сейчас ежемесячно он равен 1100-1200 рублям, а в следующем году составит 17-18 тысяч рублей в среднем. Сейчас мы отрабатываем кейс эффективных практик. Все эффективные примеры будем транслировать, чтобы показать, что социальный контракт - это реальный способ выхода семьи из сложной ситуации. Что это шанс для семьи выйти из категории малоимущих, чтобы она перестала получать помощь от государства, а стала самодостаточной.

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