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На реновацию Больничного городка в Мурманске из федерального бюджета выделят 559 миллионов рублей

На этой неделе в правительстве Мурманской области состоится совещание по проекту преображения микрорайона
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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На реновацию Больничного городка скоро поступят федеральные деньги.

На реновацию Больничного городка скоро поступят федеральные деньги.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К 1 ноября в правительстве Мурманской области должен был быть представлен проект реновации Больничного городка. Но пока публике он не представлен, хотя работа идет.

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил хорошую новость.

- Минстрой России дал подтверждение, что из федерального бюджета мы получим 559 миллионов рублей для реновации Больничного городка. Это серьезно поможет проекту, которым мы сейчас предметно занимаемся. Вице-губернатору и министру строительства Владиславу Сандурскому - отработать все бюрократические процедуры получения этих денег, - сообщил Андрей Чибис.

Еще одно поручение - проработать вопрос с инженерными сетями микрорайона. Также на этой неделе состоится совещание по реновации Больничного городка.

- Нам принципиально важно жилищное строительство, - добавил акцент губернатор.

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