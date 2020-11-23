На реновацию Больничного городка в Мурманске из федерального бюджета выделят 559 миллионов рублей

На реновацию Больничного городка скоро поступят федеральные деньги. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К 1 ноября в правительстве Мурманской области должен был быть представлен проект реновации Больничного городка. Но пока публике он не представлен, хотя работа идет.

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил хорошую новость.

- Минстрой России дал подтверждение, что из федерального бюджета мы получим 559 миллионов рублей для реновации Больничного городка. Это серьезно поможет проекту, которым мы сейчас предметно занимаемся. Вице-губернатору и министру строительства Владиславу Сандурскому - отработать все бюрократические процедуры получения этих денег, - сообщил Андрей Чибис.

Еще одно поручение - проработать вопрос с инженерными сетями микрорайона. Также на этой неделе состоится совещание по реновации Больничного городка.

- Нам принципиально важно жилищное строительство, - добавил акцент губернатор.

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