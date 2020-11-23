Министр здравоохранения Мурманской области: "Результаты тестов на коронавирус будут присылать по SMS"

В Мурманской области результаты тестов на коронавирус будут присылать по SMS. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатории, где делают тесты на коронавирус, сейчас работают не покладая рук: в Мурманской области растет число больных, поэтому увеличивается и число тех, кого надо проверить на COVID-19.

Это приводит к тому, что северяне по несколько дней ждут, когда у них возьмут тест, а потом ждут еще и результаты. Чтобы хоть как-то сократить по времени этот процесс, министерство здравоохранения Мурманской области вместе с Минцифры и одним из операторов сотовой связи налаживают новую схему работы.

- Результаты тестов будут приходить в SMS. Отработаем этот в тест-режиме, потом будем смотреть тиражирование практики на лаборатории ФМБ, Роспотребнадзор и частные лаборатории, - уточнил министр здравоохранения Заполярья Дмитрий Панычев.

Всего с начала пандемии сделано уже свыше 600 тысяч тестов на коронавирус, 3/4 от этого числа делают подведомственные Минздраву и ФМБА специалисты.

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