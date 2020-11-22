ДТП в Мурманске: водитель легкового авто съехал с дороги и опрокинулся на железнодорожные пути

В ГИБДД аварию никто не оформлял. Фото: vk.com/spasinfo51

Минувшей ночью в Мурманске произошло серьезное ДТП с участием одной машины, которая вылетела на железную дорогу. Последствия аварии ликвидировали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

- 22 ноября в 03.05 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Мурманск, через 200 метров от Нижне-Ростинского шоссе, дом №6, в сторону Росты. Произошло опрокидывание легкового автомобиля на железнодорожные пути. Спасателями проводилась работа по осмотру места аварии, отключению АКБ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Как уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, данное ДТП в ГИБДД не оформлялось.

Напомним: в областном центре поздним вечером 21 ноября столкнулись Daewoo Nexia и Kia, пострадали три человека. Авария произошла на проспекте Героев-североморцев.

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