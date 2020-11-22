Серьезное ДТП в Мурманске: столкнулись Daewoo Nexia и Kia, пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/spasinfo51

Поздним вечером 21 ноября в Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

- В 23.25 в районе дома №66/19 по проспекту Героев-североморцев водитель Daewoo Nexia, двигаясь со стороны улицы Невского, при повороте налево не пропустил автомобиль Kia, который ехал прямо, и допустил с ним столкновение. В аварии пострадали два пассажира Kia и водитель Daewoo Nexia. Они были обслужены амбулаторно в медицинских учреждениях города. По факту аварии проводится проверка, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: 20 ноября случилось ДТП на автодороге Р-21 "Кола". Opel вылетел на встречку и врезался в грузовик, пострадали два человека. Северян с травмами на "скорой" доставили в медицинские учреждения. В этот же день на Ленинградском шоссе опрокинулся Chervoret с полугодовалым ребенком.

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