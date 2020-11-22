Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 25 тысяч человек

За сутки в регионе выявлено 275 новых случаев заражения. Фото: правительство МО

В очередной раз Мурманской области понадобилось лишь четыре дня, чтобы набрать очередную тысячу зараженных ковидом. Напомним: планку в 24 тысячи инфицированных мы преодолели 18 ноября, а в 23 тысячи - 14 ноября.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии COVID-19 подхватили 25182 северянина. За минувшие сутки добавилось 275 новых случаев. Наибольшее число зараженных приходится на Мурманск (+101, всего 12964). На втором месте Североморск (+30, всего 2574). Тройку замыкает Белокаменка (2354).

К счастью, выздоровевших тоже много - более 80% пациентов победили ковид. Вылечились 21331 человек, из них 209 поправились за сутки.

Напомним: депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Лященко заболел коронавирусом. Народный избранник сообщил о своем самочувствии.

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