Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 ноября 2020 года составило 431 человек

Число умерших растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки ковид унес жизни еще восьми человек. Всего в регионе насчитывается 431 погибший. Напомним: в ноябре не было ни одного дня без смертей от ковида, а максимальное число умерших зафиксировано 7 и 14 ноября - 9 человек.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 25182 жителя Заполярья. 275 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+101, всего 12964), на втором месте Североморск (+30, всего 2574), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). 85% заболевших переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 15% - в тяжелой.

Выздоровели 21331 пациент, из них 209 поправились за минувшие сутки.

Напомним: на днях губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично проверил соблюдение масочного режима в торговых центрах.

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