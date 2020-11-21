В Мурманске мужчина проломил соседу по общежитию голову молотком

Мужчина в пылу ссоры схватился за молоток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летний житель Мурманска раньше не был судим, а из-за своей вспыльчивости сразу попал под уголовную статью.

Мужчина поссорился со своим 38-летним соседом по общежитию, расположенном в переулке Охотничий. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, обвиняемый схватил молоток и несколько раз ударил оппонента по голове.

- Пострадавшего госпитализировали со множественными ранениями головы., которые врачи расценили, как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина следователем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лищения свободы сроком до 10 лет.

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