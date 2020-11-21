Заместитель министра обороны Тимур Иванов осмотрел строящийся в Североморске госпиталь

Тимур Иванов побывал в Мурманской области с рабочим визитом. Фото: правительство Мурманской области

Этот год еще нагляднее показал дыры в систему здравоохранения всех регионов. Особенно явно, насколько не хватает кадров и даже медучреждений. Весной мобильный госпиталь создали в Белокаменке, где случилась вспышка ковида на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений, в июне открыли быстровозводимый госпиталь в Мурмашах, который не принял пока ни одного пациента.

А также на одном из посвященных ситуации с коронавирусом брифингов губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что по договоренности с Минобороны в Североморске будет создан инфекционный госпиталь для военнослужащих.

- Это будет модульный стационарный госпиталь с самым современным оборудованием, в котором можно будет лечить военнослужащих не только с коронавирусом, но и с любыми другими инфекциями, - рассказал на брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Североморске строится инфекционный госпиталь. Фото: правительство Мурманской

И вот стройка идет полным ходом. И на ней в рамках рабочей поездки побывал заместитель министра обороны Тимур Иванов.

- В ходе рабочей поездки замминистра осмотрел возводимый во флотской столице медицинский центр, который будет оснащен самым современным оборудованием, - сообщил Андрей Чибис.

Другие подробности визита Тимура Иванова пока не сообщаются.

Госпиталь будет оснащен современным оборудованием. Фото: правительство Мурманской

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