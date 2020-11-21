В Мурманске мужчина уехал на сером Nissan и пропал

Мужчина пропал 18 ноября. Фото: "МурманСпас"

Поисково-спасательный отряд "МурманСпас" разместил ориентировку на новый поиск. 18 ноября в Мурманске пропал 36-летний Михаил Коротков.

Около 16.00 он сел в серый Nissan Terrano (госномер М715МУ 51) и уехал в неизвестном направлении. С тех пор Михаил не выходит на связь. Известно, что он уехал от дома 70а на проспекте Героев-североморцев.

Приметы: был одет в разноцветную куртку, как на фото.

Если вы видели Михаила или может сообщить любую информацию, которая поможет в поисках, позвоните по телефонам полиции 40-61-10, 02, 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41. Звонки принимаются круглосуточно. Также информацию можно передать через группу отряда в "ВКонтакте".

Напомним: на этой неделе в Мурманске искали молодого человека, который рано утром уехал на своей машине в неизвестном направлении. Александра Патракова нашли в Верхнетуломском спящим в машине.

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