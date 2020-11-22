Следователи завершили проверку по факту гибели 11-летней девочки в Лупче-Савино

Уголовное дело следователи возбуждать не стали. Фото: СУ СКР по МО

25 июля этого года в Кандалакшском районе произошла трагедия. 11-летняя девочка пошла купаться на речку рядом с поселком Лупче-Савино вместе с подругой.

- Находясь в воде, одна из девочек начала тонуть. Вторая выбежала к дороге и позвала на помощь взрослых, однако спасти ребенка не удалось, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Была назначена процессуальная проверка, которая на данный момент закончена. Причиной смерти девочки стала асфиксия из-за утопления в воде. Признаков преступления не обнаружено, поэтому уголовное дело следователи возбуждать не стали.

В конце июля в МЧС по Мурманской области сообщили о шести утонувших с начала года в регионе северянах.

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