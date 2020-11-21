Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 ноября 2020 года составило 423 человека

В Мурманской области растет число летальных случаев от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области сохраняется высокий уровень выздоровления от коронавируса, но при этом растет число госпитализированных и тяжелых больных.

Третий день подряд фиксируется по восемь летальных смертей за сутки от COVID-19. Печальная череда началась 19 ноября. По данным оперативного штаба по коронавирусу в Мурманской области от 21 ноября, за последние сутки болезнь забрала еще восемь человек. Максимальное количество смертей было зафиксировано 7 и 14 ноября - по девять человек. В ноябре не было ни одного дня, когда бы в регионе никто не умирал от коронавируса, такие дни были в октябре и сентябре.

Общее число умерших от ковида с весны в Мурманской области составляет 423 человека.

Всего с начала пандемии в Заполярье COVID-19 заразились 24907 человек, 268 случаев зарегистрировали за последние сутки. 21122 человека уже выздоровели.

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