Здание бывшего общественного туалета в Мурманске продают за миллион рублей под офис или мастерскую

Бывший общественный туалет продают за миллион рублей. Фото: Авито

Многие мурманчане еще помнят время, когда в городе были общественные туалеты. Заходить в них, конечно, не всегда было приятно, но все же они часто выручали. Сейчас в эпоху торгово-развлекательных центров, где есть бесплатные туалеты, нужды в таких общественных местах уже не стало.

Один такой туалет находился в арке доме №60 на проспекте Ленина. Но вот уже много лет он законсервирован. Теперь же на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение, что его продают. За 60 квадратных метров владелец хочет миллион рублей.

- Свободное назначение: возможно под склад, кладовую, сервис, ремонт/изготовление ключей или обувную мастерскую, выдачу доставок, студию, офис. Имеются все коммуникации. Но требуется ремонт, - говорится в объявлении.

Также помещение готовы продавать по частям. Правда, желающих переехать в бывший туалет пока нет.

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