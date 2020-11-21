В Умбе неизвестные осквернили церковь надписями про сатану

Неизвестные разрисовали стены церкви в Умбе. Фото: Андрей Бутов

В Умбе живет чуть более четырех тысяч человек. Поэтому, думается, местным, будет не сложно вычислить, кто же решился на хулиганство и расписал стены местной церкви.

Ярко-красные надписи заметила одна из местных жительниц.

- Не могу молчать. Для меня был сильный шок. Утром, прогуливаясь с собакой и проходя мимо храма, очень расстроилась, наблюдая такую картину. Я даже не смогла сфотографировать то, что там разрисовано красной краской по всей лицевой части церкви. Сначала пробовала убрать эту гадость перчаткой, но краска не стиралась. Написана нецензурная лексика, отвратительный рисунок. Это просто кощунство и издевательство над самым святым, что у нас есть. Родители, пока не поздно , разговаривайте со своими детьми. Ведь это страшно, что у них нет никаких ценностей. Разве так можно!!! - написала в группе "Подслушано в Умбе" Елена Никифоркова.

Правоохранительные органы уже ищут злоумышленников. Фото: Андрей Бутов

Часть надписей на церкви действительно нецензурная, другая - явная попытка спровоцировать негативные чувства, например, "Панки живы" или "Ave Satana".

Следователи и полицейские уже начали проверку по факту случившегося.

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