Бывшего сотрудника военного предприятия в Североморске поймали во время попытки передать ЦРУ секретные данные

Мужчину задержали во время попытки передать секретные данные ЦРУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего жителя Североморска осудили за госизмену. Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, когда на него вышли сотрудники ЦРУ. За вознаграждение ему предложили передать секретные данные, на что северянин согласился.

В июле прошлого года мужчину задержана ФСБ в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.

- Брянский областной суд признал обвиняемого виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ).Он хотел передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. Решением суда он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

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