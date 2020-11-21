Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Бывшего сотрудника военного предприятия в Североморске поймали во время попытки передать ЦРУ секретные данные

Мужчина получил 13 лет за госизмену
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мужчину задержали во время попытки передать секретные данные ЦРУ.

Мужчину задержали во время попытки передать секретные данные ЦРУ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего жителя Североморска осудили за госизмену. Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, когда на него вышли сотрудники ЦРУ. За вознаграждение ему предложили передать секретные данные, на что северянин согласился.

В июле прошлого года мужчину задержана ФСБ в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.

- Брянский областной суд признал обвиняемого виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ).Он хотел передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. Решением суда он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестные сообщили о заминировании гимназии №8 в Мурманске. Угрозу о взрыве отправили прямо на главный портал ФСБ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Криминал