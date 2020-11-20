Участковый из Мурманска поделился интересными историями, связанными с его работой

Фото: пресс-служба УМВД России по МО.

Казалось бы, у участковых работа совсем не веселая - то нужно с буйными соседями разбираться, то ножи отбирать у семейных пар, то кражи раскрывать. Но о некоторых событиях стражи порядка рассказывают с удовольствием. Так, интересными и необычными историями поделился участковый уполномоченный полиции в Мурманске Михаил Ионов.

- В отдел как-то по «02» обратилась жительница Москвы. Женщина рассказала, что ее мать увезла из Мурманска в еще в 1973 году. С тех пор она не виделась с родным отцом. Очень хотела родственника найти, но помнила лишь, как его зовут. Мы с коллегами сделали все, что смогли - подняли архивы ЗАГСа, МФЦ, историю квартиры выяснили, где жила заявительница. Оказалось, что папа ее уже ушел из жизни. Мы уточнили место захоронения, и я сам сообщил дочери эту информацию по телефону. Она растрогалась до слез. В них была и печаль, и радость, от того, что ситуация прояснилась, - рассказал полицейский.

Еще был случай, как бабушка потеряла паспорт. Пожилой женщине было под 80 лет, для нее это большая трагедия. Участковый ее успокоил, мол, ничего страшного, и подсказал куда обратиться. Через две недели позвонила довольная, и поблагодарила за помощь.

Михаил Ионов периодически навещает своих подопечных пенсионерок. Рассказывает, как не попасться на удочку мошенников, напоминает номер своего телефона на всякий случай. Они к нему тоже относятся очень хорошо.

На участке Михаили Ионова живет около 3 тысяч человек. Зона его ответственности - улицы Инженерная, Невского, Кирпичная, Николаева.

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