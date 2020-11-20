В Мурманской области продолжают традицию награждать лучшие воинские коллективы, зародившуюся в конце прошлого столетия. Фото: Пресс-служба Северного флота.

Вице-губернатор Владимир Евменьков вручил переходящие кубки губернатора вручили лучшим воинским коллективам Северного флота.

В Мурманской области продолжают традицию награждать лучшие воинские коллективы, зародившуюся в конце прошлого столетия. Тогда по инициативе флотского командования и администрации Мурманской области была образована Ассоциация шефства над Северным флотом, первым президентом которой стал бывший губернатор Юрий Евдокимов.

В 2020 году в номинации «Лучшая подводная лодка» наградили экипаж атомного подводного крейсера с баллистическими ракетами «Брянск». Награду вручили командиру крейсера капитану второго ранга Артему Васетинскому.

Среди надводных кораблей не в первый раз лучшим признан большой противолодочный корабль «Североморск». Кубок передали его командиру, капитану первого ранга Анатолию Кожурову. А вот лучшей береговой частью этого года объявлена отдельная Печенгская Краснознаменная, ордена Кутузова мотострелковая бригада.

Лучшим зенитным ракетным дивизионом стало подразделение, под командованием гвардии майора Вадима Симонова. Первым среди радиотехнических батальонов – подразделение подполковника Сергея Тишинина.

В морской авиации Северного флота наградами отметили командира экипажа истребителя МиГ-31 майора Дмитрия Королева и командира противолодочной авиаэскадрильи на Ил-38 подполковника Виктора Игошева.

– Вы проявили себя в соответствии с лучшими традициями российского флота. Невзирая ни на что, успешно решали учебные и боевые задачи, поддерживали безопасность в Арктике и во всем мире. Совместными усилиями командования, муниципалитетов, медиков не было допущено ни сбоев в жизнеобеспечении, ни серьезных вспышек заболевания, – сказал Владимир Евменьков, поздравляя офицеров и вручая награды.

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