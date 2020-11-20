Погода в Мурманске и области на 21 и 22 ноября 2020 года: сильная гололедица и постепенное повышение температуры

22-23 ноября очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии, а затем и на Кольский полуостров. Фото: Олег ФИЛОНОК

Приближаются выходные. Насколько изменится погода в Заполярье на этот раз?

21 ноября в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен снег. Ночью ожидается северо-западный умеренный ветер, на севере области сильный. Днем ветер станет южным умеренным, а на западе сильным. Температура воздуха -3-8 градусов. Ночью похолодает до -13. Местами возможна сильная гололедица.

- Активный циклон, сместившийся через Кольский полуостров ночью 20 ноября, продолжит свое дальнейшее смещение в восточном направлении и 21 ноября влияние его на погоду нашего региона будет ослабевать: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -3-8 градусов, ночью в отдельных районах до -13, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

22-23 ноября очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии, а затем и на Кольский полуостров. В этот период ожидается местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха.

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