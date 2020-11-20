В Мурманске по стенам медицинского колледжа бегают белки

Белочки проворно лазили по зданию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белочки - частые гости в городах и поселках Мурманской области. Рыжие красавицы любят заглядывать в парки, где им устраивают фотосессии, забираются на балконы и скачут по улочкам в поисках чего-нибудь съестного.

На этот раз зверьков с пушистыми хвостами засняли в Мурманске - белки проворно карабкались по стенам медицинского колледжа на улице Ломоносова. Сначала очевидцы подумали, что по зданию ползают крысы, но, к счастью, это оказались любители орешков. Наверное, прибежали грызть гранит науки. Видеоролик, которым поделилась в соцсетях местная жительница Алена Голбан, уже набрал больше 40 тысяч просмотров.

- Белки еще и частые посетители гостиницы "69 параллель". Там даже "кормильные" домики для них соорудили в лесенками. Бывало заползали через окна в номера к постояльцам и хозяйничали там. Приходилось объяснять гостям, что это издержки окружающей среды, - с иронией поделилась в группе "Мурманск" Алена Голбан.

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