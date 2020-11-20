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В Мурманске рыбак через приложение оформил кредиты на коллег

Ущерб от действий мужчины составил 134 тысячи рублей
Татьяна ЖДАНОВА
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Общий ущерб составил 134 тысячи рублей.

Общий ущерб составил 134 тысячи рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске мужчина с помощью приложения оформил на коллег кредиты, а деньги присвоил.

Некоторое время назад в дежурную часть транспортной полиции обратился матрос рыболовного судна. Он рассказал, что когда находился на судне рядом с поселком Киркенес в Норвегии, на его имя через онлайн-приложение был взят крупный кредит.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний мурманчанин, коллега потерпевшего.

– Установлено, что злоумышленник похитил из телефона коллеги сим-карту. Он вставил ее в свой мобильный телефон и получил доступ к его данным. Через онлайн приложение мужчина от имени потерпевшего он оформил кредит на сумму 84 тысячи рублей, – сообщили в УМВД Мурманской области.

Установлено, что аналогичные действия мужчина совершил в отношении еще одного коллеги. Общий ущерб составил 134 тысячи рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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