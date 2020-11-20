Когда в Мурманской области состоятся репетиционные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Все испытания будут проводиться с соблюдением все предписаний Роспотребнадзора, так как весной ожидается третья волна коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заполярье озвучили даты проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующе распоряжение было подписано главой Мурманской области Андреем Чибисом.

Так, 4 марта 2021 года состоится репетиционный экзамен по математике для учеников 11-го класса. 10 марта 2021 года станет датой проведения пробного ЕГЭ по русскому языку для 11 класса. А 17 марта 2021 года репетиционный экзамен по математике напишут ученики 9 класса.

Пробные экзамены проводятся для того, чтобы ученики 11 и 9 классов смогли отрепетировать свои действия во время экзамена, потренироваться в заполнении бланков и чувствовали меньшее волнение в основные дни сдачи экзаменов.

Все испытания будут проводиться с соблюдением все предписаний Роспотребнадзора, так как весной ожидается третья волна коронавируса. Поэтому школьников ждут перчатки, маски, рециркуляторы воздуха в кабинетах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускник школы в Североморске получил грант на поездку Лондон. 125 тысяч рублей школьник получил за научные работы в математике (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru